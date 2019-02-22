5 років від втечі Януковича: що вдалося повернути з награбованого та що залишилося

Він залишив Україну голою і з мільярдними боргами перед світом: саме цієї ночі, рівно 5 років тому, боягузливий диктатор Янукович втік з України. Того дня, о 22 годині його обслуга зібрала все найцінніше у Межигір’ї і завантажила у гвинтокрили та вантажівки.

Спочатку він прибув до Харкова, потім його бачили у Донецьку. Але через стійкість прикордонників місцевого аеропорту, Януковичу довелося тікати до Росії через Крим. Після правління так званих професіоналів, країна опинилася на межі дефолту. За різними даними команда Януковича вивезла кілька сотень мільярдів доларів.

Як жили тодішні можновладці і на що витрачали накрадене, українці побачили одразу після Революції Гідності. Нова влада обіцяла, майно втікачів конфіскують, а вкрадені мільярди повернуть до держбюджету.

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У перші роки після Євромайдану рахунки найближчого оточення Януковича блокували в українських та закордонних банках. Та роботою силовиків антикорупційні експерти не задоволені. Кажуть, скільки саме грошей надійшло до держскарбниці залишається таємницею. Із закордону слідчі повернули лише 500 млн доларів. Бо соратники Януковича через Європейський суд знімають арешти зі своїх рахунків. Досі держава не контролює маєтки Януковича у Межигір’ї та Сухолуччі.

У такому стані більшість майна соратників Януковича. Але, навіть перебуваючи закордоном, вони не збираються втрачати свою власність. На початку року Печерський суд столиці зняв арешт із 20 земельних ділянок екс-міністра внутрішніх справ Захарченка. А також із трьох його будинків. У Генпрокуратурі подали апеляцію. Там переконують, саме через нереформовані суди, маємо такі результати.

Юрій Луценко зізнається, наповнити бюджет краденим часів Януковича не просто. Адже його соратники все оформлювали не на себе, а на офшорні фірми і на інших людей. І щоб розібратися у цих схемах потрібно чимало часу та доказів. Бо до цього наші силовики з таким справами не стикалися. Але в Генпрокуратурі обіцяють найближчим часом на нас чекає ще не одна гучна спецконфіскація.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Янукович намагається повернути Межигір’я і вертолітний майданчик.

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