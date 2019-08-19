5 років загибелі Марка Паславського: ким був воїн-американець українського походження

5 років тому під Іловайськом загинув Марко Паславський, людина-легенда, американець українського походження, який пішов воювати на Донбас. Йому присвятили виставку Нью-Йорк Іловайськ: вибір. та документальний фільм Життя за життя. Made in ukraine.

89-річна Орися Паславська прилетіла до Києва з далекого Нью-Йорка, аби вшанувати пам’ять про свого сина.

Марко Паславський народився 1959 року в українській родині в Нью-Йорку, був пластуном, закінчив престижну військову академію Вест-Пойнт. Американську армію залишив у 1991 році майором і невдовзі переїхав в Україну.

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Під час Революції Гідності не зміг залишитися осторонь, брав участь у боях в центрі Києва 20 лютого 2014 року. З початком війни на Сході вступив у батальйон Донбас.

У квітні 2014 року прийняв українське громадянство. На честь Івана Франка взяв позивний Франко. Марко Паславський загинув під час визволення Іловайська 19 серпня 2014 року, діставши три осколки в спину.

Документальну драму з елементами постановки режисер Олег Ущенко присвятив Маркові Паславському. Каже, він був настільки яскравим, чесним, вольовим і багатоплановим, що не зробити фільм про таку людину було би злочином.

Посмертно Марка Паславського нагородили орденом Данила Галицького та вшанували відзнакою Народний Герой України. Його поховали на Аскольдовій могилі в Києві поруч із Героями Крут і Героєм Небесної сотні Олександром Клітинським.

Нагадаємо, у зоні проведення ООС необережне поводження зі зброєю призвело до смерті військового.

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