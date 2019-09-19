5 втрат України від мораторію на продаж землі

Землю іноземцям продавати не будуть – про це 19 вересня заявив Президент Володимир Зеленський на конференцій щодо земельної реформи. Після зняття мораторію передбачається, що земельні наділи зможуть купувати лише українські громадяни і компанії, при чому встановлять обмеження у кількості. Уряд анонсує відкриття ринку землі і очікує що економіка зросте мінімум на 2%.

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Паралізація земельного ринку

Ринок землі запрацює з 1 жовтня 2020 року. Про заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час конференції з питань земельної реформи. Мораторій на продаж землі в Україні продовжувався 7 разів. Він паралізує ринок у 96% сільськогосподарських земель. Завдяки цьому Україна є світовим рекордсменом за тривалістю земельної реформи – понад чверть століття.

Відсутність застави та кредитів під землю

За час дії мораторію на продаж землі з 7 млн українців, які володіють землею, 1 млн – померли, так і не розпорядившись своїми наділами, бо продати їх не можна. Як і віддати під заставу або отримати під неї кредит.

Заборона на продаж землі діє лише в країнах-аутсайдерах

Можна лише здавати в оренду, але майже за безцінь – порівняно із тими країнами, де працює вільний ринок землі. Україна у сумному списку, де продавати землю заборонено – це Північна Корея, Таджикистан, Венесуела, Куба, Конго. Також Президент спростовує найпопулярніший міф, що українські землі – розкуплять іноземці.

Тіньовий ринок землі

Тим часом чорний ринок працює наповну. За приблизними оцінками тіньовий обіг сільськогосподарських угідь 10-12 млрд грн, а це гроші, які могли би працювати на країну. Ще приблизно 8 млн гектарів державних земель взагалі перебувають поза межами правового поля.

Проект закону про ринок землі мають підготувати до кінця вересня. А до грудня і проголосувати, щоби через рік українці могли продавати свої паї, або ж отримувати за оренду гідну оплату. До того мають запровадити і справедливу оцінку угідь, і навести лад із кадастром.

Нагадаємо, уряд планує фінансово допомагати фермерам, які хочуть купити або розширити землеволодіння.

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