50 метрів під землею: у Дніпрі стартував DniPro ГогольFest

DniPro ГогольFest вражає своїм розмахом і тисячами глядачів. Мультидисциплінарний фестиваль сучасного мистецтва ГогольFest, який стартував у Дніпрі, об’єднує театральну, музичну і художню програми та адаптує їх під стиль та темп міста.

Фестиваль відомий не лише в Україні, а й далеко за її межами. Протягом трьох днів DniPro ГогольFest відкриває нові мистецькі горизонти. Перформанси проходять як на землі, так і під нею – у недобудованій станції метро.

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На недобудованій станції Дніпровського метрополітену замість робочих – музиканти. Саме тут розпочався триденний фестиваль DniPro ГогольFest. Відкрила його гранд-опера PRO dni PRO у виконанні рейв-бенду ЦеШо та формації NOVA OPERA. Унікальна композиція пролунає тільки один раз.

Перша на Дніпропетровщині кіностудія стала основною локацією DniPRO ГогольFest. Саме звідси понад 60 років тому було запущено перше телемовлення у регіоні. Тут десятки вуличних перформансів, дискусій та творчих майданчиків.

Аби побачити справжнє дійство проекту ДніПРОметей Повсталий, глядачі одягають спецодяг та спускаються на глибину 50 метрів у недобудовану станцію метро Центральна. Шахта метрополітену перетворюється на театральну сцену.

У Європі вже назвали ГогольFest не просто фестивалем, а повноцінним мистецьким рухом. Він увійшов у п’ятірку найбільш впливових європейських фестивалів премії EFFEAwards 2019-2020.

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