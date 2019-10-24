Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

500 пачок паперу на один закон. Чи допоможе Держава у смартфоні зберегти ліси

24 жовтня – Міжнародний день відмови від паперу. У світі його відзначають у останній четвер жовтня, аби зберегти дерева. Україна робить перші кроки для зменшення використання паперу, для цього треба якнайскоріше втілити у життя проект Держава у сматрфоні.

Тоді кожен громадянин матиме особистий кабінет і не буде змушений бігати інстанціями, копіювати документи і нищити таким чином масу дерев. Наразі ж папір використовують тисячами тонн. Лише у Верховній Раді на друк одного законопроекту іде до 500 пачок.

Дивіться: Бунт проти вимирання: в Європі, Америці і Австралії протестують екоактивісти

У Луцькому відділені соцзахисту документи у кілька поверхів. За рік тут використовують понад 9 тис. пачок аркушів.

Люди стоять у чергах і нарікають, що онлайн можна подати лише декларацію. А паперові довідки треба збирати не один день по різних інстанціях.

Відмовитися від паперових носіїв у департаменті не можуть, адже закон чітко прописав, які саме друковані документи мають бути у справі заявника.

Відмову від паперу задекларували і у Кабміні. Ще у жовтні були амбіційні плани спілкуватись у смартфоні, щоправда, зараз дане рішення відсунулося до кінця року.

Віце-прем’єр обіцяє, що вже наступного місяця через самртфон можна буде отримати права й техпаспорт, а згодом і біометрію. Не за горами і цифровий підпис.

Усю державу у смартфон урядовці розраховують вмістити до 2024 року, тоді й паперу країна витрачатиме значно менше.

Нагадаємо, у Києві місцеві жителі влаштували екологічну акцію проти смогу у столиці.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Києві посилили моніторинг повітря
Стоп смог! У Києві акція проти забруднення повітря
Всі показники в межах норми – Мінекоенерго про стан повітря в Україні
У Кабміну є ідеї – Кулеба про подвійне громадянство в Україні
Грибів немає, а сміття є! Настя Каменських і Потап влаштували прибирання в лісі
Через масштабні викиди Україну визнали несприятливою для життя
Бунт проти вимирання: в Європі, Америці і Австралії протестують екоактивісти
Рада може розглянути програму дій уряду 4 жовтня – Разумков

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка