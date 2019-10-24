500 пачок паперу на один закон. Чи допоможе Держава у смартфоні зберегти ліси

24 жовтня – Міжнародний день відмови від паперу. У світі його відзначають у останній четвер жовтня, аби зберегти дерева. Україна робить перші кроки для зменшення використання паперу, для цього треба якнайскоріше втілити у життя проект Держава у сматрфоні.

Тоді кожен громадянин матиме особистий кабінет і не буде змушений бігати інстанціями, копіювати документи і нищити таким чином масу дерев. Наразі ж папір використовують тисячами тонн. Лише у Верховній Раді на друк одного законопроекту іде до 500 пачок.

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У Луцькому відділені соцзахисту документи у кілька поверхів. За рік тут використовують понад 9 тис. пачок аркушів.

Люди стоять у чергах і нарікають, що онлайн можна подати лише декларацію. А паперові довідки треба збирати не один день по різних інстанціях.

Відмовитися від паперових носіїв у департаменті не можуть, адже закон чітко прописав, які саме друковані документи мають бути у справі заявника.

Відмову від паперу задекларували і у Кабміні. Ще у жовтні були амбіційні плани спілкуватись у смартфоні, щоправда, зараз дане рішення відсунулося до кінця року.

Віце-прем’єр обіцяє, що вже наступного місяця через самртфон можна буде отримати права й техпаспорт, а згодом і біометрію. Не за горами і цифровий підпис.

Усю державу у смартфон урядовці розраховують вмістити до 2024 року, тоді й паперу країна витрачатиме значно менше.

Нагадаємо, у Києві місцеві жителі влаштували екологічну акцію проти смогу у столиці.

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