Зо пів сотні бійців – у стані клінічної смерті: яка ситуація на Авдіївському напрямку

Росіяни не полишають спроб наступати на Східному напрямку, попри великі втрати намагаються просунутись у бік Мар’їнки та Авдіївки.

На Авдіївському напрямку окупанти минулої доби обстріляли з артилерії понад десяток населених пунктів. Бійці окремого загону спецпризначення Омега Нацгвардії боронять тамтешні позиції. Вони чули, як росіяни піднімають у небо авіацію, як без упину над головами працюють безпілотники.

Якщо на початку вторгнення 95% відсотків поранень на фронті, за підрахунками медиків, були мінно-вибуховими, то нині ці цифри вже геть інші.

Серед медиків в одному зі стабілізаційних пунктів на Лиманському напрямку можна зустріти і першого заступника мера Коломиї, й голову однієї з громад, й студентів-інтернів, які пішли добровольцями.

Олег Токарчук у цьому стабілізаційному пункті за декілька кілометрів від лінії фронту – головний. На його очах було зо пів сотні армійців, яких сюди привозили у стані клінічної смерті. Врятувати не змогли лише шістьох. Чималий відсоток пацієнтів на Лиманському напрямку – це контузії.

Олег Токарчук до вторгнення був першим заступником мера Коломиї. Перші кілька днів працював із переселенцями, облаштовував бомбосховища, а потім – не стерпів і пішов на фронт.

24-річна Олена – доброволиця Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова. Вона – кардіологиня, паралельно з ротаціями на фронт закінчує інтернатуру. Найтяжче, каже, коли розумієш вік пораненого, якого евакуюєш. Із нею в екіпажі працює Війт. Роботу тут, на Лиманському напрямку, поєднує із держслужбою: він – голова ОТГ на Прикарпатті.

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