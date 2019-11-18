53 команди та 3 тис. км безлюдних територій: перегони авто на сонячних батареях в Австралії

Видовищні перегони авто на сонячних батареях відбуваються в Австралії. 53 команди мають подолати понад 3 тис. км безлюдних територій.

Одна з команд – це студенти технічного університету німецького міста Аахен, які підтримують свого гонщика. Фактично, увесь кузов автомобіля – сонячні батареї, їх 840. Машину до перегонів готували два роки. Усередині для водія мінімум місця. Решту займає ультрасучасне обладнання.

Швидкість залежить від сонця – більше хмар, машина їде повільніше. Але запасу енергії все одно вистачає, щоб продовжувати перегони.

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Аеродинамічний дизайн перетворює авто у вітрило. Машина розуміє напрям вітру і підлаштовується під нього заради збільшення швидкості. Але занадто сильний вітер стає перепоною і здуває машину з дороги.

Тому команда вишикувалася у ряд і захищала крихкі сонячні батареї. Водій ризикнув, адже був на 4 місці і мав усі шанси на перемогу, тож продовжив перегони, але вітер вдруге виявився сильнішим. На щастя, гонщик в аварії не постраждав.

Ремонтували авто просто в пустелі. Команда викинула пошкоджені частини, вставила лобове скло, і все заклеїла скотчем. Тож німецький автомобіль зміг знову поїхати і дістався фінішу шостим.

Учасники кажуть: нинішні моделі експериментальні, але головне, що вони довели – автомобілі з двигунами на сонячній енергії не лише витривалі, але і їздять на шаленій швидкості. І за ними майбутнє.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як подружжя з Черкас пов’язало життя з автоперегонами.

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