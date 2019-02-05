6 л борщу і 200 вареників на обід. Як живе сім’я жінки, яка народила 19 дитину

6 літрів борщу та 200 вареників. Такий денний раціон багатодітної родини з Рівненщини, в якій жінка народила рекордну для України 19 дитину.

У Світлани з чоловіком Петром, які належать до релігійної громади п’ятидесятників, 11 дівчаток і 8 хлопчиків.

Будинок родина Ковалевичів добудовувала чотири рази. Додавали кімнати після народження дітей.

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Світлана та Петро – самі з багатодітних родин, вона мала 9 сестер і братів , він – 16. Тому для них велика сім’я – це насамперед дружня команда, де кожен має свої чіткі завдання.

Родина живе на допомогу від держави. Однак багато працюють у своєму господарстві. Діти влітку збирають ягоди – чорниці та гриби. Восени – журавлину. Двоє синів працюють на будівництві в столиці. Голова родини каже – всього вистачає.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Черкаській області згорів будинок з багатодітною сім’єю.

Опубліковано Лютий, 05 в 22:17



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