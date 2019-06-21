6-річна Настя страждає на рідкісну хворобу: потрібно 18 тис. грн

Маленька Настя потребує нашої з вами допомоги.

Дівчинка хворіє на рідкісне генетичне захворювання – синдром Лежена. У свої 6 років вчиться ходити и говорити.

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Настя пройшла вже 5 курсів реабілітації, та потрібен шостий. Малечу готові прийняти у Львівському центрі реабілітації, але на це потрібно 18 тис. грн. Сім’я таких грошей не має, втім, кожен з нас може допомогти.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як допомогти зібрати кошти на харчування для сиріт.

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