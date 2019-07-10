6 тис. родин за 2 роки: як проект Карітас підтримує переселенців з Донбасу

На Прикарпатті презентували фотопроект про допомогу, у здавалося б безвихідній ситуації – життя та адаптацію утікачів із зруйнованих та знищених війною на сході сімей. Їх сотні тисяч, чи може мільйони. Чимало з них досі потребують матеріальної підтримки. Ще більше вони потребують психологічної підтримки, а головне інтеграції в громаду на обжитих місцях. Саме цим займається один із проектів Карітасу. Діє він більше двох років в семи обласних центрах України, працює за підтримки польських колег із Карітасу.

На Прикарпатті Кирило разом із матір’ю і дідусем живуть у чужому будинку безкоштовно, платять лише за комунальні послуги. Вдома в Попасній у них чотири-кімнатна квартира, але повертатися туди втікачі не поспішають.

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Дарина переселенка з Луганської області. Попри всі випробування вона живе надією на краще: відвідує музичну школу, театральний гурток і допомагає мамі відновити сімейну справу – козину ферму. Велике господарство у рідному Лутугиному на Луганщині довелося віддати за безцінь. Першу козу на новому місці придбали в кредит. Нині мають десять дорослих та стільки ж маленьких.

Лише матеріальна допомога проблеми не вирішить. Тож в Україні діють центри, які допомагають таким сім’ям інтегруватися в нове для них суспільство.

Польща під час військового конфлікту завжди підтримувала Україну. Лише на гуманітарні та соціальні місії передали на понад 80 мільйонів гривень. Їхні волонтери та психологи працюють на лінії розмежування, а ще допомагають утікачам інтегруватися в мирне, але чуже для них життя.

Проект діє понад два роки у семи обласних центрах України. За цей час допомогу отримали понад шість тисяч родин, до різних проектів та заходів долучилися майже 30 тисяч українців.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про бійців-переселенців, які живуть в постійному очікуванні миті, коли можна буде повернутися додому.

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