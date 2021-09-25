6 тис. військових із 15 країн. Навчання Rapid Trident на Яворівському полігоні

Багатонаціональний батальйон у рейді. Завдання знайти і знищити умовного противника. Завдання складн,- адже бій відбувається у місті. На полігоні спеціально відтворили забудову Луганської та Донецької областей.

За легендою навчань місто захопили терористи. Їхню роль нині виконують українські військові підрозділу OPFOR. Вони діють жорстко та непередбачувано.

Частина піхотинців атакують ворога, решта під прикриттям танків та бронетранспортерів евакуйовують мирних жителів. Тим часом десантники висаджуються на дах найвищої будівлі і вже звідти беруть під контроль прилеглу територію.

Бійці кажуть, це не перші подібні навчання, і під час минулих маневрів навчилися співпрацювати з натівськими союзниками.

Навчання Rapid Trident на Яворівському полігоні проходять уже 25 рік поспіль. Цьогоріч одночасно з’їхались майже 6 тис. військовослужбовців із 15 країн світу – США, Литви, Канади, Польщі, Румунії та Болгарії.

Завершальним етапом навчань буде оцінка підрозділів, згідно зі стандартами та процедурами НАТО. Триватиме вишкіл до 1 жовтня.

Навчання на кордоні з окупованим Кримом

У Херсонській області, на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом, пройшли військові тактичні навчання.

Бойові завдання військові відпрацювали за допомогою реактивних систем залпового вогню Ураган.

Українські бійці вчилися влучати в цілі, розташовані на відстані понад 30 км.

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