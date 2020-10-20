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600 грн за голос і зрив агітації: топ махінацій перед місцевими виборами

З початку вересня в Україні було відкрито понад 1,5 тис. кримінальних справ через порушення виборчого процесу.

Комітет виборців України фіксує і чорний піар, і незаконну агітацію і так званий виборчий туризм, коли люди навмисне змінюють місце реєстрації, аби проголосувати в конкретній громаді.

– Зараз ми спостерігаємо фазу  напруги та зростання фактів насилля. Я не пам’ятаю кампанії, коли б масово псували агітаційні матеріали – з допомогою ножів, розфарбовування. Нападу на кандидатів із використанням зеленки. Все таки це аномально високі показники, – розповів голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

Вже понад 10 років використовується усім відома практика відкриття дитячих майданчиків, коли кандидати “купують” прихильність електорату за державні кошти.

Експерти переконані, що місцеві вибори 2020 дуже конкурентні, але подекуди конкуренція виходить за межі закону.

У місті Подільськ на Одещині поліція викрила низку правопорушень: одна з партій невдало пропонувала хабаря члену виборчої комісії, а за голос виборця пропонується від 50 до 600 грн.

– Без реакції та контролю з боку правоохоронців, громадськості та журналістів існує серйозний ризик того, що результати виборів будуть сфальсифіковані, – додає народний депутат України народний депутат України.

Соціологічна група Рейтинг повідомляє, що кожен шостий українець схвально відгукується про роздачу продуктів та грошей на виборах, кожен п’ятий – нейтрально.

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