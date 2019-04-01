64% за Порошенка, 41% за Зеленського. За кого проголосували за кордоном

На закордонних дільницях було людно. Черги та подовжений час для голосування. Підрахунок голосів там іще триває. Та загалом лідирує Петро Порошенко – за нього понад 38 виборців. Втім підрахунок бюлетенів ще триває.

Українські виборці за кордоном цього разу продемонстрували значну активність. На голосуванні були черги, а в Польщі роботу дільниці довелося продовжити, бо кілька сотень людей станом на 8 вечора проголосувати не встигли.

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Поки у Польщі лідирує Володимир Зеленський – за нього майже 41%. Втім бюлетенів там поки порахували лише половину.

Голосували в Чехії 862 людини. Там також лідирує Зеленський, і також порахували лише половину голосів.

Голосування у Штатах – на інший півкулі, завершилось кілька годин тому. Після підрахунку чверті бюлетенів, у Штатах лідирує Петро Порошенко – наразі за нього понад 64%.

До слова, голосування українців у Польщі: як пройшло і кількість виборців.

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