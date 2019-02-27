65 тис. грн для сімей загиблих воїнів АТО Черкащини: благодійний фонд “Разом”
Цими днями відбувся благодійний аукціон, що мав на меті зібрати кошти для родин загиблих воїнів АТО Черкащини. На аукціон було виставлено дитячі роботи, об’єднанні єдиною тематикою – любов до рідної землі й прагнення відновлення миру на ній. Організував захід Благодійний фонд Людмили Русаліної “Разом”.
Благодійний захід відбувся в місті Золотоноша, оскільки саме звідти було надіслано на конкурс найбільшу кількість робіт.
Надихнули організаторів на такий захід діти.
Виручені з аукціону кошти, а це майже 65 тисяч гривен, передадуть сім’ям загиблих воїнів АТО Черкащини.
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Благодійний фонд Людмили Русаліної “Разом” сподівається, що такими заходами привернуть увагу до вкрай важливої і актуальної проблеми Сходу.
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