67 років Путіну. Господар Кремля відсвяткував день народження у Сибіру
Путін вирішив відсвяткувати свій день народження у лісах Сибіру, господарю Кремля 67 років.
Напередодні він разом із міністром оборони Шойгу вирішив полювати, збирати гриби і ягоди.
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Також він записав відеоролик, який уже висміяли. Користувачі соцмереж обговорювали, чому глава Росії вирішив поїхати саме у гори.
Припустили, що проводив обряд захисту від шамана. Помітили, що Путін ледь рухається, він опирався на палицю і просили не повертатися з відпочинку.
Та Путін уже в Москві, на згадку про свій відпочинок у тайзі він привіз кілька шишок.
Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що навіть державні російські телеканали висвітлюють ситуацію в Україні у “невигідному світлі”.