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Факти / Відео / Україна

7-й кілометр в Одесі: чи зможе витримати конкуренцію з інтернет-шопінгом

Одеський ринок 7-й кілометр – відомий чи не кожному українцеві. Сюди перед початком нового навчального року приїздять сотні тисяч людей, аби оновити гардероб чи придбати нову техніку.

На ринку можна знайти товар на будь-який смак. Втім з приходом діджиталізації, життя на Сьомому дещо змінилося.

Останніми роками великий ринковий механізм не може швидко реагувати на сучасні потреби, з початком війни покупців значно поменшало. Економісти прогнозують, якщо 7-й кілометр не змінюватиме профіль – то піде у забуття.

Подробиці в сюжеті Назара Бурхана на YouTube Фактів ICTV.

До слова, раніше Факти ICTV писали, як не стати жертвою маркетингових ходів.

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