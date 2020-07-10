7 військових літаків РФ помітили біля вод Латвії

7 російських військових літаків помітили дуже близько від територіальних вод Латвії.

Всього за 6 миль, тобто вони перебували у виключній латвійській економічній зоні. Це корвети різного класу. Подібні інциденти в Балтиці стаються дедалі частіше.

Провокативно поводяться росіяни й в Чорному морі. Там країни НАТО вирішили посилити патрулювання – і самого моря, і повітряного простору над ним.

Українські та закордонні експерти неодноразово висловлювали занепокоєння, що Росія може піти на масштабне вторгнення з Криму заради завоювання Північно-Кримського каналу до Дніпра.

6 липня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав заяви про можливе вторгнення РФ “нагнітанням антиросійської істерії в Україні”.