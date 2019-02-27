70 млн пасажирів і 80 посадкових смуг. Як виглядатиме найбільший аеропорт світу у Китаї

Китай показав, як виглядатиме найбільший аеропорт світу.

Він зможе щорічно приймати понад 600 тисяч рейсів. Для будівництва споруди на півсотні квадратних метрів довелося переміщати кілька населених пунктів.

Дизайн головної будівлі аеропорту Пекін Дасін розробила відома архітектор Заха Хадід.

Летовище налічуватиме понад 80 посадкових смуг. Але завдяки особливій формі до будь-якого терміналу дістатися можна буде лише за кілька хвилин.

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Аеропорт має стати великим транспортним хабом. Крім авіатерміналу, тут буде точка перетину підземних залізниць.

Щоб конструкція не вібрувала через швидкісні поїзди, будівельники використали понад тисячу спеціальних пристроїв. Аеропорт планують відкрити цього року.

Передбачається, що він обслуговуватиме близько 70 млн пасажирів на рік.

До слова, у Білій Церкві з’явиться міжнародний аеропорт – дата.

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