70 років КНР. Як Китай став другою економікою у світі

Найбільший військовий парад в історії країни. У Піднебесній святкують 70 років Китайської Народної Республіки. Відзначають подію масштабно – 15 тис. військових, майже 600 одиниць техніки та 160 літаків. А у ввечері в Пекіні – феєрверки та концерти.

Сучасний Китай – найбільш населена країна планети, де живе понад 1,4 млрд людей. Країна може похизуватися найбільшим обсягом працездатного населення у світі. Китайська економіка друга на планеті за номінальним обсягом ВВП після США.

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Китайські телефони та планшети поступово втрачають репутацію неякісних. Адже навіть найпопулярніші світові бренди теж виготовляють комплектуючі в Китаї.

Електрочайники, кавоварки, блендери – китайські виробники стежать за трендами, тож завжди можуть запропонувати актуальні товари.

Ці товари спритні українці вже пристосувались замовляти з Китаю напряму. Раніше побоювались через невідповідність розмірів одягу. Але нині китайські товари возять багато українських магазинів. Тож приміряти можна в нас, а замовити в Китаї.

Китайські товари такі дешеві через низьку вартість робочої сили. Понад 150 млн людей, які живуть у Китаї – за межею бідності, тож готові виконувати будь-яку роботу за копійки.

У Піднебесній – високотехнологічне виробництво. До того ж, китайські товари популярні по всьому світу, а стабільний прибуток дає змогу знизити ціну.

Політика країни спрямована на економічне зростання. Зокрема, аби привабити інвесторів там діють податкові пільги.

Нагадаємо, у Китаї назавжди закрили перший аеропорт Пекіна.

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