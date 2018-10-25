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70-тисячне місто Сміла без тепла: причини і хто винен

У 70-тисячному місті Сміла на Черкащині опалювальний сезон – під загрозою. До цього три роки поспіль тепло вчасно не подавали і серед зими воно зникало. Приватне підприємство, яке обслуговувало донедавна місцеві тепломережі, накопичило багатомільйонний борг перед постачальником. З цього року за обігрів переважної частини міста взялося комунальне підприємство.

Цього року 80 % Сміли обігріватиме комунальне підприємство. У комунальному підприємстві запевняють: котельні технічно готові подати тепло райцентру.

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Міські чиновники запевняють, опалювальний сезон розпочнуть вчасно. Хоча вже вчасно не почали. А борги попередників – не їхні. Нині ведуть перемовини з трейдером.

Проблеми минулих боргів сторони вирішуватимуть у суді. А влада Сміли, заручившись підтримкою області, шукатиме порозуміння з газовиками. А поки існує реальна загроза, що через чиновницькі війни 70-тисячне місто сидітиме без тепла і в морози.

До слова, без вугілля й газу. Міста Донеччини переходять на електроопалення.

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