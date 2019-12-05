700 тис. за місяць: які зарплати в ЦВК та чи законні такі оклади

Рахункова палата перевірить ЦВК вперше за десять років. Виявляється, з 2009 року ніхто не перевіряв, як Центрвиборчком витрачає кошти. А, як виявилося, чималі суми йдуть на зарплати – півмільйона, або навіть більше. Не у рік, а у місяць. Наприклад, екс-голова Центрвиборчкому у вересні отримала 543 тис. А нинішній керівник, тоді рядовий член ЦВК аж понад 700.

Заробити за місяць, як президент за рік.

Центральна виборча комісія – одне із найприбутковіших місць для роботи. ЇЇ члени легко заробляють по кількасот тисяч у місяць.

Хороші оклади прописані у законі про ЦВК. У секретаря – 30 прожиткових мінімумів, це приблизно 60 тис. грн, у заступника – 27. У рядового члена ЦВК – 25: приблизно 50 тис. грн. Хоча справжнє золоте дно – різні допомоги, понаднормові і премії. 180 тис. про які згадував Олег Діденко – це ще мало. У вересні, коли вибори вже давно минули, отримав 739 тис. Завдяки надбавками та відпускним.

Екс-голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук у вересні заробила понад півмільйона гривень, – дізналася агенція УНН. З них 227 – компенсація за невикористану відпустку і понад 235 матеріальна допомога на оздоровлення. І усе – законно.

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Можливо, новий склад ЦВК живе скромніше, та про це дізнатися важко. Голова часу на спілкування з журналістами не знайшов. А з письмовою відповіддю склалася детективна історія. У Центрвиборчкомі переконують: її надіслали. Ми не отримали, тепер просять ще раз підготувати запит.

Колишні члени комісії теж небагатослівні. Кажуть: високі зарплати – запобіжник від корупції. Однак то палиця з двома кінцями. Бо вартові виборчого порядку берегтимуть грошовите місце, а отже хотітимуть догоджати владі.

У чому причина такої несправедливості депутатка Ірина Верещук попросила з’ясувати голову СБУ.

Тим часом, перевірити Центрвиборчком планує Рахункова Палата.

Хоча аудит має відбуватися що три роки. Зараз поки перевірять період за 17-19 роки. Результати обіцяють приблизно за три місяці. За той час центрвиборчокмівці можуть заробити ще до мільйона – кожен.

Факти ICTV раніше писали про те, що чиновник, яка розвела безлад на вулицях, отримала 8 зарплат за 1 місяць.

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