Дороги в Україні: для водіїв збудують два приватних автобани

75 грн за 100 км: чи готові українці платити за приватні автобани

Платні автобани в Україні – наразі далека перспектива. У Мінінфраструктури спростували інформацію, що декілька якісних і вже збудованих автошляхів хочуть зробити платними.

В установі назвали це міфом, але ідея використання доріг за гроші насправді існує. Два приватні автобани планують прокласти на заході країни – від кордону з Польщею та Угорщиною.

Наразі фахівці рахують, скільки це коштуватиме, а потім шукатимуть інвестора. Однак тарифи уряд уже затвердив – 75 грн за сто км. Що може змінитися – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Щоб не залишити колеса в ямах, водії намагалися оминати частину траси із Дніпра до Кривого Рогу, намотуючи зайвих 200 км. Два роки тому шосе таки дочекалося ремонту.

Трасу Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв зроблять платною. А з нею ще п’ять автошляхів раніше розтиражувала низка ЗМІ. У профільному міністерстві цю інформацію Фактам ICTV спростували.

– Це міф, який штучно створився в інформаційному колі. Ці дороги розглядаються як безкоштовні, – заявила заступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Анна Юрченко.

Шість автошляхів і справді передадуть інвесторам для ремонту та подальшого догляду. Але гроші повертатимуть не водії, а держава впродовж 20 років.

– Платною автомобільна дорога може бути лише у разі, якщо у неї є безкоштовна альтернатива. Ми маємо збудувати абсолютно нову альтернативну дорогу і лише тоді зробити її платною, – зазначила заступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Анна Юрченко.

Фахівці планують збудувати дві платні автостради. Перша – завдовжки 200 км, яка вестиме від польського кордону Краківець-Львів-Броди-Рівне.

Друга автодорога Стрий-Мукачево – повинна з’єднати Львів із Закарпаттям та Угорщиною. Обидва проекти ініціювали приватні компанії – вітчизняна та турецька. Вони нині рахують видатки та зиск.

– На певних ділянках, наприклад, до прикордонних пунктів чи портів. У цих сегментах перспектива справді є. Для масового запровадження платних доріг так, як це існує в країнах ЄС, Україна не готова з точки зору доходів більшості населення та бізнесу, – зазначив директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк.

Платних доріг ще немає, а тариф за проїзд уряд вже визначив. Він прив’язаний до курсу євро та залежить від габаритів. Легковій автівці 100 км обійдуться у 75 грн, із фури вагою понад 12 тонн візьмуть 420 грн.

Факти ICTV запитали водіїв, чи вони готові платити. На думку деяких, 70 грн за 100 км – доступна ціна, якщо оплачувати за комфорт. Інші зазначили, що у людей має бути альтернатива. Треті наголосили, що за новий автобан можна заплатити, знаючи, що у кожен літр палива вкладена вартість ремонту доріг.

Частину плати за проїзд спрямують на будівництво інших доріг, інша частина повернеться інвестору. Автобани оминатимуть населені пункти, матимуть щонайменше чотири смуги без світлофорів та зебр. Отже, водії економитимуть час, пальне та гроші на ремонт.

Українець Едуард Ігнатов, який живе в Італії, на прохання Фактів ICTV пояснив різницю між місцевими дорогами. Безкоштовні траси мають обмеження швидкості 90 км на годину, рівні та доглянуті, але перевантажені. За контрастом покриття видно здалеку, де починаються платні.

Гроші автоматично списуються з банківської картки Едуарда – це швидше, ніж щоразу купувати одноразовий квиток. Приватною автострадою чоловік доїжджає утричі швидше, але в Італії – це недешеве задоволення.

– €5-6 євро в один бік. €10-12 за день. €300 на місяць при зарплаті у €1,3-1,5 тис. простий робітник не може потягнути, – зазначив він.

Форми оплати в Європі бувають різні. Віньєтка, як, наприклад в Австрії, – це наклейка на лобове скло, ніби абонемент, що дає право їздити від декількох днів до року.

Або ж тариф за кілометраж, як в Італії. Ціни можуть різнитися у декілька разів, як у Польщі, залежно від траси, категорії та тривалості маршруту.

Першу платну українську дорогу Краківець-Броди-Рівне планують прокласти в три етапи. Нині рахують економічну доцільність проекту. До кінця наступного року мають оголосити тендер, і лише після обрання переможця візьмуться до будівництва.

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