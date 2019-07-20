8-річний українець став чемпіон світу по шахам. Хто він та його мрії

Біло-чорне свято. Саме цього дня вже понад півсотні років світ відзначає день шахів. У великих та маленьких містечках влаштовують турніри, сеанси одночасної гри, а гросмейстери діляться досвідом із новачками.

Йому дев`ять, він на голову нижчий за однолітків, та шахових регалій і нагород у цього хлопчика на всі двадцять – спортивного віку.

У п`ять років Тихон Черняєв отримав перший дорослий розряд, у шість – найвищий у світі стартовий рейтинг ФІДЕ – міжнародної шахової федерації, у сім став дворазовим чемпіоном України, майже у вісім – кандидатом у майстри спорту, а у вісім з невеликим – дворазовим чемпіоном світу. Тепер мріє стати гросмейстером.

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Нині віддавати дітей на шахи – модно, хто починає грати змалку, вже у 10-12 виборює найвищі титули, каже гросмейстер. Та шахи гра підступна, і не завжди це залежить від рівня суперника.

Шахи вчать аналітично мислити, концентруватися і досягати результату – з шахістів виходять вдалі айтішники, адвокати і банкіри, каже Михайло Бродський.

Тихон встигає і у футбол пограти, і в комп`ютерні ігри, та 5 годин на день виділяти для шахів – правило, яке ніколи не порушує. І це при тому – що за шкільною програмою він відмінник.

До слова, Марія Музичук виграла бронзу Чемпіонату світу з шахів.

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