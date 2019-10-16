80% компаній не готові до вірусу Petya: у Києві проходить форум з кібербезпеки

80% українських компаній досі не готові до кібератак. Захистити дані компанії від вірусу коштує мінімум декілька тисяч доларів, і тому невеликі компанії в це просто не вкладають гроші.

Форум Кібербезпека – захисти свій бізнес проводять у рамках місячника кібербезпеки ініційованого Торгово-промисловою палатою України.

Читайте: Як не стати жертвою інтернет-шахраїв – три золотих правила

На форумі згадали про вірус Петя, який вразив сотню компаній та держструктур. Тоді він показав абсолютну неготовність українських державних органів та бізнесу до кібератак. Це стало причиною збитків та втрати інформації.

200 українських компаній розроблять заходи безпеки для бізнесу. Фахівці радять підприємцям завжди створювати резервні копії баз даних, щоб опісля атак можна було легко відновити всю інформацію.

Наші розробники створюють нове, більш надійне програмне забезпечення. Наприклад, система Січ вже працює у декількох компаніях та держустановах.

На форумі обговорили і захист інформації держструктур. Після впровадження Держави у смартфоні в РНБО пообіцяли розробити систему додаткового захисту даних українців.

Крім підприємців, у Торгово-промисловій палаті ініціювали навчання з кібербезпеки для 5 тис. вчителів. А ще представники звернулися до Міносвіти, аби запровадити у школах предмет з безпеки у мережі.

Нагадаємо, Facebook зізнався у прослуховуванні голосових повідомлень користувачів.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.