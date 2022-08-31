80% закладів забезпечені надійними укриттями! Які області готові приймати учнів офлайн

Половина українських закладів освіти готова прийняти учнів 1 вересня. Найбільше шкіл підготували в Чернівецькій та Закарпатській областях, там понад 80% закладів забезпечені надійними укриттями. І хоча навчальний рік стартує вже завтра, чи дозволити дитині відвідувати школу – дискусії тривають досі.

За останньою інформацією Міністерства освіти з майже 4 млн учнів з підконтрольних територій – половина вчитиметься онлайн, трохи більше мільйона обере змішану форму і таки сядуть за парти майже 900 тис. школярів.

За опитуваннями 138 тис. учнів столиці, а це більшість – готові відвідувати школу. Втім є умова – офлайн навчатиметься лише така кількість дітей, яку зможе вмістити укриття. Інакше, доведеться або ділити учнів на зміни, або чекати поки хтось відмовиться від очної форми. Кожна школа обиратиме свій сценарій.

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