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800 літрів Нурелу Д у річці Рось: чи критична ситуація і наслідки

Екологічна біда сталася на річці Рось. Після ДТП біля села Збаржівка Вінницької області, у воду потрапили небезпечні хімікати – загалом 800 літрів. Рятувальники рекомендують не купатися, не ловити рибу та не випоювати худобу. Попередньо вважають, що це препарат Нурел Д, який застосовують для знищення паразитів.

У Держпродспоживслужбі та Державній екологічній інспекції відібрали проби води. Результати аналізу на вміст хімічних речовин обіцяють оприлюднити сьогодні (10 червня). Станом на зараз відомо також, що через забруднення річки Рось, воду місту Умань подають із резервних водосховищ, запасів вистачить на три доби. У місті Біла Церква створено запас на одну добу.

Читайте: Білу Церкву та Умань перевели на аварійний режим водопостачання

Ситуація з виливом отрути у ставок у селі Збаржівка не критична

Екологи просять не панікувати. У річку Рось, напередодні потрапили лише гірбициди – їх використовують тільки для захисту рослин. На Вінниччині, де зафіксували вилив, уже працює спеціальна комісія.

Саме інсектицид Нурел найбільше налякав місцевих. Його застосовують для боротьби зі шкідниками і він небезпечний для людини. Та чиновники запевняють, цієї отрути у водоймі не було – тільки гербіциди.

Вилились хімікати у ставок через аварію. Понад тонну різних препаратів викрали з двох ферм області.

Порушено кримінальні провадження – за фактом крадіжки гербіцидів у великих розмірах та за фактом забруднення довкілля. Кілька сіл Вінниччини без води.

Нагадаємо, у селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області вантажівка, що перевозила хімікати, впала в притоку річки Рось. Небезпечні речовини можуть досягти Київщини, у зв’язку з чим в місті Біла Церква було вирішено тимчасово припинити водопостачання.

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