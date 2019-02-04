9 обстрілів, але без втрат. Як розпочався тиждень на Донбасі

9 обстрілів, але, на щастя, без втрат. Так розпочався тиждень на Донбасі. Двічі окупанти атакували з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Здебільшого – зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.

За даними української розвідки противник веде активну розвідувальну діяльність. Суттєво збільшилася кількість диверсійно-розвідувальних груп, які намагаються діяти, зокрема вночі.

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За географією обстрілів у зведеннях штабу операції об’єднаних сил – Приморський напрямок, зокрема Павлопіль. На інших ділянках ворог проявляв активність у районі Новоселівки, Хутора, Вільний, Луганського, Зайцевого, Золотого та Кримського. У окупантів протягом доби втрати, троє ліквідовано.

До слова, сльозогінний газ і авто у вогні: 12-й тиждень протестів жовтих жилетів у Франції.

 

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