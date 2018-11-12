9-та спільна сесія у Вільнюсі: про що говорили Україна, Литва і Польща

Спікери України, Литви і Польщі, а також депутати трьох країн зібралися у Вільнюсі, аби провести вже 9-ту спільну сесію.

Господар зібрання – спікер литовського сенату Вікторас Пранцкєтіс спершу нагадав про спільне минуле наших народів, яке зобов’язує будувати і спільне майбутнє.

Головна загроза нині для Литви, Польщі і України як і 100 років тому – збоку Росії, впевнений маршалек польського Сенату Станіслав Карчевський. Він закликав парламентарів не піддаватися на спроби Кремля маніпулювати проблемними сторінками нашої історії.

Андрій Парубій нагадав своїм колегам, яку дорогу ціну щодня доводиться платити Україні за право рухатися європейським шляхом. Голова Верховної Ради переконаний, необхідно об’єднати зусилля наших держав і протидіяти Росії на всіх фронтах: окрім безпекового також і на економічному, енергетичному. На асамблеї активно обговорювали ініціативу Україна 2027.

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Це своєрідний план Маршала, який допоможе підняти економіку та доєднатися до ЄС, менш як за 10 років.

Прокоментував український спікер і псевдовибори на окупованій Росією території Донбасу.

Робота асамблеї продовжиться завтра зранку. Парламентарі домовлятимуться про економічну та енергетичну співпрацю і спільну протидію гібридним загрозам і пропаганді Росії.

До слова, у 2019 в Раді сидітимуть мінімум 10 “президентів” – Парубій.

Опубліковано Листопад, 12 в 20:09



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