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90% не отримали надбавки. На Харківщині протестують працівники швидкої допомоги

На Харківщині протестують медики швидкої допомоги. Вони вимагають виплатити всім працівникам надбавки за роботу на коронавірусній передовій. Минулого тижня обіцяні урядом надбавки отримали лише 244 медиків екстреної допомоги. Це лише ті, хто працював з пацієнтами з підтвердженим Covid-19, а це лише 10% від всіх працівників.

Півсотні медиків написали листа голові Харківської обладміністрації з вимогою дати надбавки всім працівникам. Кажуть, якщо їх не почують, то знову протестуватимуть. Докладніше у сюжеті Тетяни Доцяк.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, коли українські медики отримають захисні костюми.

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