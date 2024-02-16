Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
95 бойових зіткнень за добу! Під Бахмутом та Авдіївкою зараз… | Новини Факти ICTV за 16.02.2024
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– Ситуація на польсько-українському кордоні: що відбувається
– Зеленський про блокаду на кордоні з Польщею
– Як лікують дітей з онкозахворюваннями
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 10.00 (16.02.2024)
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