95 бойових зіткнень за добу! Під Бахмутом та Авдіївкою зараз… | Новини Факти ICTV за 16.02.2024

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Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 10.00 (16.02.2024)

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