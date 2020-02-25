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Факти ICTV – Випуск 15:45 (25.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: коронавірус уже дістався тірольських Альп, іспанських Канар та італійської Сицилії, на західних кордонах України почали температурний скринінг прибульців, які заїжджають на авто; українські мережі спрацьовані на 70%, відключення світла і без негоди – нормальна у нас ситуація, коли і хто їх відремонтує; ринок землі по-голландськи – тут земля продається всім без обмежень, охочих небагато навіть серед іноземців; суд США визнав відомого голлівудського продюсера Харві Вайнштейна винним у двох епізодах сексуального насилля, він у тюрмі чекатиме на вирок.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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