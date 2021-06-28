Або голосуєте, або референдум: як у 1996 році ухвалювали Конституцію України

Конституція України була ухвалена рівно 25 років тому – 1996-го року. Тоді Верховна Рада працювала без перерви – цілу добу. Голосували депутати за кожну статтю окремо. І о 9.18 ранку – Конституція України була ухвалена.

Відтоді Конституцію України не раз змінювали. Зазнає перетворень Основний Закон і дотепер. Поміж останніх і важливих – закріплення курcу на інтеграцію у НАТО та Євросоюз.

Україна отримала власну Конституцію останньою з країн колишнього СРСР. Перші п’ять років незалежності лише перелицьовували стару, комуністичну конституцію УРСР. Тому що ліву більшість у Верховній Раді влаштовувала саме вона.

Обраний президентом у липні 1994 року Леонід Кучма вже восени почав роботу Конституційної комісії. Спершу запропонував – тимчасовий конституційний договір – хоча б на рік, щоб за цей час розробити ґрунтовний проект Конституції.

Основний Закон за рік таки розробили, але 19 червня 1996 року депутати провалили голосування. Кучма пригрозив: або голосуєте, або референдум. І хай Конституцію затверджує народ.

Починаючи вже з 2000 року президент Кучма намагається запровадити в Україні політичну реформу. Її формулювання міняються від спроби до спроби, але ядро лишається незмінним: парламент має перебрати частину відповідальності за країну на себе.

Перші спроби реформи невдалі: парламент відмовляється імплементувати рекордний результат всенародного референдуму 2000 року. Через три роки при голосуванні за політреформу у Верховній Раді не вистачає лише шести голосів. Але зрештою Кучма таки добивається прийняття парламентсько-президентської моделі. 8 грудня 2004 року Верховна Рада голосує за неї у пакеті з іншими законами, які дозволяють мирно завершити Помаранчеву революцію.

Починаючи з 1 січня 2006 року Україна перейшла до парламентсько-президентської моделі, за якою живе й дотепер.

За винятком років перебування при владі Януковича. Він незаконно повернув собі розширені повноваження. Одним із найперших рішень парламенту після втечі Януковича було повернення статусу кво.

Зеленський на урочистому засіданні Ради з нагоди Дня Конституції

Президент України виступив на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди Дня Конституції.

За його словами, Національний архів Швеції передав Україні три копії Конституції України Пилипа Орлика – одна з них вже виставлена на загальний огляд у фойє парламенту.

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