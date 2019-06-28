Абсолютно брехлива історія: в Україні почалися зйомки нового серіалу

Абсолютно брехлива історія – так називатиметься абсолютно український серіал, який розпочали знімати цього тижня. Українські автори, українські актори українською мовою грають абсолютно українську історію.

Це – пригодницька комедія у 12 серіях. Хоча сам сюжет і справді вигаданий, творці серіалу намагаються правдиво показати життя й побут селян та козаків на межі XVI-XVII століть. Саме за таких часів розгортаються події фільму. Тож залучали консультантів: істориків і лінгвістів.

Окрема історія – вбрання для героїв. Використали лише одяг для масовки, а зшили самі майже 100 історичних костюмів. Одна спідниця потягла на 12-13 тис. грн без вартості перлин, якими розшитий одяг.

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Головний акторський склад творці серіалу поки тримають у таємниці. Та переконують: усі артисти – українські молоді митці, яких вже добре знають і люблять глядачі.

Тут і чоловіча дружба, й інтрига кохання, і вороги-переслідувачі, і козаки-характерники зі своєю потужною магією.

Не пафосно і трагічно, а весело й життєрадісно, не глибинка, а центр, навколо якого розгораються події. За сюжетом, вихований шляхтичем простий селянський хлопець Іван грабує московського царя. Коштовності потрібні, щоб викупити матір з турецького полону. Хлопця переслідує жорстокий гончак московського царя і мисливець на людей Федір, який мусить повернути вкрадене та покарати грабіжника.

До слова, Факти ICTV розповідали про серіал Танк на ІСTV.

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