Аеропорт Київ зачиняють на 10 днів – чому та куди перенесли рейси

Аеропорт Київ зачиняється на 10 днів з 2 до 12 вересня через ремонт злітно-посадкової смуги.

Втім, рейси не скасують, їх перенесуть до Міжнародного аеропорту Бориспіль, розподілять між терміналами D і F.

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У Жулянах обіцяють, що летовище почне працювати о 9-й ранку 12 вересня, всі рейси у цей день відбудуться за графіком.

Нагадаємо, літак із пасажирами на борту загорівся перед вильотом в аеропорту Пекіна.

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