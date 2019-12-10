Аеропорт став моргом. У Новій Зеландії шукають зниклих після виверження вулкану

На тимчасовий морг перетворили маленький аеропорт в Новій Зеландії неподалік острова, де напередодні сталося смертельне виверження вулкана.

Через природну катастрофу загинули п’ятеро людей, всі вони були на туристичному лайнері. 34 постраждалих, з опіками різного ступеня – госпіталізовані, семеро з них – у важкому стані.

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Доля ще з десятка людей невідома, триває пошукова операція.

Загалом у зоні лиха перебували 50 людей. Зокрема, туристи з Австралії, Британії, Китаю, Малайзії та Сполучених Штатів.

Нагадаємо, на півдні Італії 28 серпня прокинувся вулкан Стромболі. Потужне виверження сталося після полудня, викинувши в повітря високий стовп попелу.

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