Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Надзвичайні події

Аеропорт став моргом. У Новій Зеландії шукають зниклих після виверження вулкану

На тимчасовий морг перетворили маленький аеропорт в Новій Зеландії неподалік острова, де напередодні сталося смертельне виверження вулкана.

Через природну катастрофу загинули п’ятеро людей, всі вони були на туристичному лайнері. 34 постраждалих, з опіками різного ступеня – госпіталізовані, семеро з них – у важкому стані.

Читайте: Десятки постраждалих та зниклих безвісти: у Новій Зеландії вивергається вулкан

Доля ще з десятка людей невідома, триває пошукова операція.

Загалом у зоні лиха перебували 50 людей. Зокрема, туристи з Австралії, Британії, Китаю, Малайзії та Сполучених Штатів.

Нагадаємо, на півдні Італії 28 серпня прокинувся вулкан Стромболі. Потужне виверження сталося після полудня, викинувши в повітря високий стовп попелу.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Десятки постраждалих та зниклих безвісти: у Новій Зеландії вивергається вулкан
Катастрофа танкера Делфі в Одесі: рівень забруднення і як підніматимуть судно
В Новій Зеландії на вітрині спортивного магазину кілька годин показували порно
Проводив окультний ритуал: на Фіджі цілитель отруїв цілу сім’ю
В Італії сталося виверження вулкану Стромболі
У Новій Зеландії спікер на засіданні парламенту годував немовля
У Перу прокинувся вулкан – населення готують до евакуації
Виверження супервулкану призведе до глобальної катастрофи – вчені

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка