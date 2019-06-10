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Академія Держприкордонслужби: як пройшов випуск і зміни у освітній програмі

Понад триста офіцерів незабаром стануть на захист кордону України. У єдиній академії яка готує цих спеціалістів – випуск. І чергове оновлення в системі освіти. Тепер тут роблять ставку більше на практику – аби курсанти, вийшовши з вишу, могли працювати на рівні з досвідченими прикордонниками. За чотири роки навчання – тут опановують бойову стрільбу та навіть самостійний контроль деяких ділянок меж держави.

Так уже колишні студенти – а нині офіцери-прикордонники, прощаються з національною академією Держприкордонслужби. 300 військових – готові до служби.

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Щороку академія вдосконалює свою освітню програму. Зараз тут на максимумі відпрацьовують практику.

Розподілення уже отримали усі офіцери. Деякі поїдуть з дружинами. На випуску були і перші заручини.

Прикордонники влаштували навіть театралізований виступ. Його показують і під час параду у столиці.

До слова, краще не в школі: рекомендації МОН щодо випускних.

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