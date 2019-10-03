Акція протесту під Радою: чого вимагали фермери

Під Верховною Радою протести проти продажу землі. Зібрались фермери, селяни і активісти. Вимагають прибрати із законопроекту пункт, який дозволяє продавати землю компаніям з іноземною реєстрацією.

Протестувальники переконані, що таким чином уся земля опиниться в руках великих холдингів, а дрібних фермерів витіснять.

Читайте: $60 тис. за гектар та розвиток сімейних ферм: як працює ринок землі у світі

Також мітингувальники вимагають провести референдум, аби дізнатися думку всього населення. Вони вважають, що під час війни, коли кожен метр землі боронять захисники, продавати національне багатство – це злочин. Активісти сподіваються, що влада їх почує.

Учасники акції кажуть, що має бути хоча б перехідний період, спочатку дати доступ до ринку лише українцям, а з часом відкрити його для іноземних компаній. Так свого часу зробила Литва.

У президента намагаються розтлумачити, що землю в нас давно продають. Чорні схеми давно процвітають, через них втрачають гроші селяни і держава.

Та й іноземних компаній боятися не варто, бо вони вже й так не один рік господарюють у нас.

Команда Зеленського натомість обіцяє допомогти тим українським фермерам, які нині працюють, мати першочергове право купити наділи.

Для цього уряд гарантує максимально дешеві кредити. А ще мають навести лад із кадастрами та встановити справедливу систему оцінки землі.

Нагадаємо, під Верховною Радою протестували проти формули Штайнмаєра.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.