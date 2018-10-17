Акція протесту у Червонограді: люди обурені якістю і тарифами на воду

Насичена, жовтогаряча, з осадом і годиться хіба що для миття підлоги. Таку воду отримує більш ніж половина жителів Червонограда.

Проблема не нова. Водою з надлишком заліза містяни користуються вже майже 15 років. Здавалось би й змирилися з незручностями, якби не одне але. З жовтня за кубометр рідини бурого кольору червоноградці платитимуть на 5 гривень більше.

Читайте: Аварія водогону на Донбасі: без води понад 42 тис. людей

Новим тарифом обурені, тому вийшли пікетувати місцеву мерію.

До протестувальників вийшов перший заступник міського голови. Він пояснює: новий тариф виправданий. Адже видатки на електроенергію зросли на 20 відсотків. Збільшилася й оплата праці, і вартість паливомастильних матеріалів. Натомість як очистити воду в Червоноградводоканалі поки не знають.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що у Києві почали включати гарячу воду.

Опубліковано Жовтень, 17 в 12:08



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.