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Акція солідарності у Києві: учасники вимагають припинити свавілля міліції у Білорусі

У Києві на Михайлівській площі люди організували мітинг у підтримку демонстрантів у Білорусі.

Учасники акції вимагають припинити свавілля міліції, відпустити всіх затриманих під час протестів та провести вільні вибори без фальсифікацій.

На мітинг вийшли не лише українці, жителі Києва, але і білоруси, які на даний момент проживають у нашій державі.

Протести у Мінську

У Мінську, де 16 серпня о 14.00 має відбутися Марш гідності на знак солідарності з мітингувальниками, збирають “антимайдан” на підтримку президента Олександра Лукашенка.

Людей автобусами звозять до Будинку уряду.

Учасникам акції на підтримку Лукашенка, серед яких робітники, чиновники і силовики, обіцяли премії та відгули. За відмову погрожували звільненням, йдеться у повідомленні.

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