Акція від банку Кредит Дніпро: визначено четвертого переможця

Позитивні емоції – це те, що лишається з нами назавжди. Дарувати їх українцям продовжує банк Кредит Дніпро. Вже три місяці поспіль фінустанова визначає переможців акції Гроші на авто. Але щасливчики автівками не обмежуються.

– Грошові призи наші переможці витратили на покупку побутової техніки, на розвиток власного бізнесу, поїздку за кордон – відпочити, набратися нових сил, допомогти дітям і купити новий автомобіль. Безумовно, дуже приємно, напевно більше приємно дарувати призи, ніж їх отримувати, – зазначив начальник управління продажів банку Кредит Дніпро Олександр Яровий.

Читайте: Жінка з Дніпра перемогла в акції Гроші на авто від банку Кредит Дніпро

У Олексія Половця, який давно має зарплатну картку в банку, співпало все. Спочатку брав кредит, щоб полагодити авто. А згодом дізнався, що став четвертим переможцем акції Гроші на авто. І вагань, куди витратити виграш не було.

– Я працюю, я йшов до цього, я думав, що я сам зароблю на новий автомобіль, але так попалося, щоб полегшити моє життя в певний період. Думаю працювати вже на новому автомобілі, – розповів переможець акції Олексій Половець.

В банку кажуть, що творити дива та дарувати подарунки, особливо напередодні нового року – надзвичайно.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що банк Кредит Дніпро збільшує статутний капітал на 1,173 млрд.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.