Активісти, політики і журналісти: американські спостерігачі на виборах 2019

Росія передумала надсилати своїх спостерігачів на вибори до України у складі групи ОБСЄ. У міністерстві закордонних справ РФ заявили: непокояться через безпеку своїх громадян і загрозу переслідувань. Від Америки до України їдуть 74 людини.

Для Андрія Добрянського це будуть вже четверті вибори, на яких він працюватиме спостерігачем. Із району, який називають Українським селом у Нью-Йорку, він вирушає до Закарпаття.

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Загалом у команді спостерігачів Українського конгресового комітету Америки – 74 людини, українське походження серед них має половина.

Решта у групі: американські активісти, політики, журналісти, бізнесмени.

Всі спостерігачі у групі – волонтери. За роботу на виборах грошей не отримують. Їдуть до України своїм коштом. Андрій каже: для багатьох найголовніше – досвід.

А от російським спостерігачам, переконаний Андрій Добрянський, на виборах робити нічого. Він підтримує Київ у небажанні допускати їх до дільниць.

До речі, раніше ми публікували інструкцію від Мін’юсту, як проголосувати на виборах 2019.

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