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Факти / Відео / Україна

Активісти принесли під посольство Росії у Києві вантузи та йоршики

Вантузи, йоршики і туалетний папір – таку гуманітарну допомогу принесли українські активісти під посольство  Росії.

Усе те, що Москва забрала із захоплених кораблів перед тим, як повернути їх Україні. Організатори акції кажуть, вирішили допомогти нужденним. Гуманітарку збирали всім миром – щось було нове, а щось – уживане. Під посольством лишили також набори шкарпеток і ескіз медалі за взяття унітаза.

Факти ICTV раніше писали про те, що росіяни викрали особисті речі моряків з повернутих кораблів.

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