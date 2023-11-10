Активізація штурмів на Авдіївку | Важлива резолюція Європарламенту | Новини Факти ICTV за 10.11.2023

— Втрати росіян 10 листопада.

— Активізація російських штурмів Авдіївки.

— Примусова евакуація на Харківщини.

— Страйк польських перевізників.

— Резолюція Європарламенту за посилення контролю за дотриманням санкцій проти РФ.

— Помер засновник Дзеркала тижня журналіст Володимир Мостовий.

— Результати PR-марафону від MMR.

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