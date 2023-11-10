Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Активізація штурмів на Авдіївку | Важлива резолюція Європарламенту | Новини Факти ICTV за 10.11.2023
— Втрати росіян 10 листопада.
— Активізація російських штурмів Авдіївки.
— Примусова евакуація на Харківщини.
— Страйк польських перевізників.
— Резолюція Європарламенту за посилення контролю за дотриманням санкцій проти РФ.
— Помер засновник Дзеркала тижня журналіст Володимир Мостовий.
— Результати PR-марафону від MMR.
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