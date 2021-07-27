Активізуються під час відпустки: які схеми використовують злодії в Україні

В Україні злодії під час відпусток або тривалих вихідних у громадян ставлять мітки на квартирах, що їм сподобалися, щоб винести звідти найцінніше.

Помітити їх не вийде неозброєним поглядом, оскільки це можуть бути нитки, що натягнуто на стіні, або позначки на підлозі, які свідчать про те, що в квартирі нікого немає.

Обікрасти житло можуть навіть в тому випадку, якщо вдома нікого не було кілька годин. Одна з постраждалих, мешканка Києва, після такого випадку боїться виходити з дому навіть до магазину, не увімкнувши сигналізацію.

Свою нерухомість можна врятувати від пограбування, якщо подружитися з сусідами. У такому випадку кожен знайомий, який проходитиме повз, помітить будь-яку дрібницю у вигляді мітки. Більш того, можна встановити решітки на вікнах, особливо, якщо квартира на першому поверсі.

Також фахівці радять ставити на вікнах вази з квітами, щоб злодії привернули до себе увагу, коли влазитимуть до будинку. Найчастіше пограбування відбуваються в новорічні та травневі свята, а також в період літніх відпусток.

– Злодії активно через соцмережі відстежують свою потенційну жертву. Багато громадян публікують онлайн фото, вихваляючись тим, де перебувають, – сказав заступник начальника управління поліції охорони в Києві Віктор Веклич.

Правоохоронці радять встановлювати у будинку сигналізацію. Насьогодні існують десятки пропозицій від різних компаній по всій Україні. Найпопулярнішою є державна служба охорони.

Її співробітники прибувають на місце виклику приблизно за п’ять хвилин. Встановити таку систему оповіщення коштуватиме приблизно 6,5 тисячі гривень, а в місяць доведеться заплатити 360 гривень абонплати.

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