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Факти / Відео / Україна

Активно поливають вогнем: на Донбасі не стихають ворожі обстріли

На Донбасі знову загострення – за добу поранено п’ятеро українських військових, ще двоє – з бойовими травмами. Проросійські бойовики 32 рази обстріляли наші позиції.

По той бік на окупованій території повна тиша. Жодного пострілу і жодного переміщення. Але бійці ООС все одно уважно вдивляються у ворожий бік. Бо знають, що російсько-окупаційні війська можуть будь-якої миті відкрити вогонь. Щоправда, їхній графік українські бійці вже давно вивчили.

Так було й напередодні. Як тільки стемніло, найманці взялися активно поливати вогнем наші позиції. Спочатку лунала автоматна черга. А потім підключилися і міномети. Хоча самі бійці про це говорять неохоче. Мовляв, до подібних обстрілів вже звикли.

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Нічний бій тривав більше двох годин. Та хлопці радіють, що ворог нарешті перестав бити з артилерії. Адже своїми спинами вони захищають кількатисячне населення Луганського. Але додають, що у разі загострення ситуації, вони мають чим відповісти.

Тим часом наша армія демонструє готовність чітко дотримуватися мінських домовленостей. Сьогодні у станиці Луганській відбулося розведення українських підрозділів об’єднаних сил. За цим спостерігали представники ОБСЄ і командувач ООС Олександр Сирський. Наші вояки виконали домовленості одразу. А ось чи відвів противник свої підрозділи – невідомо.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що бійці ООС відвоювали територію біля Мар’їнки.

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