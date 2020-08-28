Активний відпочинок на Шацьких озерах: дикий острів і сафарі на позашляховику

Сафарі на радянському позашляховику, подорож дикими озерами, веломандрівки та рибалка – таким може бути відпочинок на Шацьких озерах.

Для багатьох досі звичніше було засмагати на ніжитися в теплих хвилях Світязя, та смакувати фірмовими пончиками. Та в шацькому краї близько 30 озер, природа яких просто заворожує.

Дикі птахи, червонокнижні рослини, чисте та прозоре водне плесо, усе це захоплює та вражає.

На березі озера туристів пригощають трав’яним чаєм та смаженим на вогнищі поліським салом. Такої смакоти ще не куштували, зізнаються столичні туристи.

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Для шанувальників ще активнішого відпочинку – екскурсія на байдарках поліськими джунглями. Тут можна побачити стільки рідкісних птахів, про які досі читали лише в книгах. Баклани, мартини, білі та сірі чаплі. Туристів не бояться, лише уважно спостерігають з очерету.

За 6 кілометрів від старту – дикий острів, земля тут рухається, але це безпечно, болото не засмокче, заспокоюють туристів. Тут можна просто побути в тиші та насолодитися неймовірною природою.

Один з маршрутів озерами Луки й Перемут, 10 км краси, які туристи долають за три години. І це лише частинка з того, як можна провести активний відпочинок.

Відпочинок в Україні

Екстремальну відпустку можна провести і на Миколаївщині. Рафтинг Південним Бугом не залишить нікого байдужим.

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