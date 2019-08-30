Акустична система із кокоса за €14 тис. – новинка українського розробника

31-річний одесит Максим розробив унікальну акустичну систему зі шкарлупи кокоса, яке створює унікальне чисте звучання. Така розробка створює віртуальну реальність, в якій чутно звук будь-яких хвиль. Та коштує таке задоволення 14 тис. євро.

Щоб створити ідеальне звучання, вражений фізичними процесами хлопець продовжив свої досліди в університеті, а 2013 року створив унікальну іонну систему, з якої звук створюється в повітрі. А нещодавно винахідник презентував свій новий проект – акустичну систему з кокоса.

Читайте: Американські дослідники створили куленепробивний матеріал

Сировину купують у країнах Азії, та знайти ідеальний кокос не так вже й просто. Із 500 горіхів майбутньою колонкою можуть стати лише 5, бо необхідні однакові за розміром і формою.

Створенням унікальних аудіосистем у лабораторії займаються 5 людей. На розробку однієї одиниці продукту потрібно близько 300 годин. Унікальність полягає у створенні ефекту присутності, адже звук лунатиме з того боку, куди направлені колонки. Також унікальна розробка офіційно запатентована у США та Європі.

Максим з колегами збирається презентувати українську розробку на міжнародній виставці побутових електронних приладів у Берліні, де зберуться дилери і дистриб’ютори найбільших технологічний корпорацій світу.

Нагадаємо, хакери можуть підслухати те, як людина набирає пароль на комп’ютері, і визначити його за звуком.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.