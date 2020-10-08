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Алея сучасного мистецтва в ЖК RiverStone: в Києві реалізували масштабний проект

В столиці з’явився реалізований приклад інтеграції масштабного проекту, а саме Алеї сучасного мистецтва, в просторі житлового комплексу RiverStone. Це стало можливо завдяки співпраці українських скульпторів та будівельної компанії Міськжитлобуд.

У компанії розповіли, що відмовилися від встановлення копій  всесвітньовідомих пам’яток, та вирішили створити Алею сучасного мистецтва зі справжніми, неповторними українськими скульптурами.

Подія відкриття приурочено до здачі в експлуатацію передостаннього, будинку житлового комплексу.

Окрім того, у столиці оцифрували містобудівну документацію, яку київська влада видавала з 2011 року. Документи будуть розміщені на сайті містобудівного кадастру, на якому усі бажаючі зможуть їх знайти.

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