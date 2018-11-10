Алкаші! Деморалізовані бойовики насмішили військових ООС

Ситуація на фронті лишається напруженою. На жаль, за минулу добу теж загинули двоє наших захисників. Ворог атакував наші опорники з мінометів та гранатометів. Епіцентром протистояння залишається Приморський напрямок. Тут активізувалися снайпери. Вночі тривали бої на околицях Донецька. Гаряче також у районі Авдіївської промзони.

Удень, та переважно надвечір, стрілянина на Авдіївській промзоні не припиняється. Російські окупанти б’ють по наших позиціях, починають із великокаліберних кулеметів.

На фронті можна отримати поранення не тільки від кулі чи осколків міни. Ворог влучає і в будівлю. А вже уламки цегли чи бетону ранять армійців. Гатять кремлівські найманці і з мінометів. Причому останнім часом кількість обстрілів із важкого озброєння значно зросла.

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Між ворожими позиціями та українськими опорними пунктами – кількадесят метрів. Тож нашим армійцям добре чути, що відбувається у противника. Кажуть, найманці дуже деморалізовані – з їх боку чутні крики, мати, бійки, викрики “алкаші”. Бійці ООС згадують, що при Захарченкові бойовики вели себе більш жорстко.

Осінь і зима на фронті відрізняються від літа. Листопад остаточно оголив дерева. Тепер усе, що відбувається у ворога, наче на долоні у наших захисників.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що ОБСЄ знайшла нові окопи бойовиків на Донбасі.

Опубліковано Листопад, 10 в 20:33



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