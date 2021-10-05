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Маргарита Верещагіна |

Альтернатива домашньому приготуванню: готова їжа в герметичній упаковці

Темп життя сучасної людини зростає. Хочеться багато встигнути, реалізувати задумане. Люди практично перестали готувати. Та й певна альтернатива домашньому приготуванню є, стверджують представники торговельної марки La Pasta.

Тож і українські виробники намагаються йти в ногу зі світовими тенденціями і полегшити життя українського споживача, для якого час став головною цінністю.

В сучасному ритмі життя, зекономлений час на приготуванні їжі, можна витратити на саморозвиток чи дозвілля, що все дедалі більше поширюється як тенденція не лише в Україні, а й у світі.

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